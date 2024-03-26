المرور تعلن تمديد فترة تسجيل الدراجات وتوضح بشأن مبلغ الغرامات بالنظام الذكي

2024-03-26 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة تسجيل فئة من الدراجات، فيما اوضحت بشأن مبلغ الغرامات المفروضة بنظام المرور الذكي.

وقال مدير المرور اللواء رعد عبد الصاحب في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "تقرر تمديد فترة تسجيل المركبات وفقا للقانون لاصحاب الدراجات الذين شرعوا بمراجعة مراكز التسجيل والهيئة العامة للجمارك ولم تسنح لهم الفترة باكمال معاملاتهم"، مبينا ان "استئناف التسجيل سيكون في ذات المواقع السابقة وهي ببغداد (الرستمية والتاجيات والحسينية) والمحافظات لاكمال هذه المعاملات وصولا الى تسجيل الدراجات ومنحها اللوحات والسنوية".

ودعا عبد الصاحب "الفئة المعنية بهذا التوجيه الى مراجعة دوائر التسجيل في بغداد والمحافظات لانجاز معاملات التسجيل بدءا من الأول من نيسان المقبل ولغاية 90 يوماً".

وبشأن نظام المرور الذكي، أكد عبد الصاحب ان "تطبيق نظام المرور الذكي، جاء وفقا لتنفيذ قانون صدر عام 2019 والذي لم يتضمن اي تعديل على مبالغ الغرامات"، لافتا الى ان "المديرية نظرت في اكثر من مرة بمبلغ تسجيل المركبات، الا ان الغرامات تفرض على المخالفة وفق القانون".

وبين ان "نظام الرادارات حدد فيه اقل واعلى سرعة بكل ممر"، مشيرا الى ان "السرعة في الممر الأيمن من 60-80كم/س، والاوسط من 80 – 100كم/س واقصى اليسار من 100-120كم/س".