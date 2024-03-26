وزير التجارة يعلن استكمال الاستعدادات لاستلام الحبوب من الفلاحين

2024-03-26 15:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واع

أعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم الثلاثاء، عن الاستنفار التام للإمكانات والاستعداد الكامل لاستقبال الموسم التسويقي لمحصول الحنطة لعام 2024، لافتاً الى العمل باتجاه تجاوز الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض في الموسم التسويقي المقبل.

وذكر الغريري في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم استكمال جميع الاستعدادات اللوجستية والإدارية لاستلام الحبوب من الفلاحين مع وجود خزين استراتيجي يكفي لأربعة حصص".

من جانبه، أكد مدير عام الشركة العامة للحبوب حيدر الكرعاوي، أن "الاستعدادات للموسم بدأت منذ أواخر عام 2023 بعد دراسة المساحات الخزنية المتوفرة في جميع محافظات العراق مع وجود كميات كبيرة من الحنطة تقدر بأكثر من خمسة ملايين طن والتي تم احتسابها بداية عام 2023".

وتابع أنه "تم وضع خطة لبناء بناكر مستعجلة في عدد من المحافظات لاستيعاب الكميات المتوقع تسويقها والكميات الأخرى الفوق المتوقعة وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، والحكومات المحلية في المحافظات وتعزيز المواقع من فاحصي المختبر لتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الفلاحين"، مشيراً الى أن "هناك مشروعاً لبناء 4 سايلوات في محافظات واسط وكركوك على حساب شركة تجارة الحبوب والتي ستتم المباشرة بها قريباً بالإضافة الى القرض السعودي لبناء سايلو في الديوانية وآخر في ميسان".

ولفت الى أن "هناك اجتماعاً مشتركاً سيعقد نهاية الأسبوع برئاسة وزير التجارة وحضور مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة الزراعة ومدراء فروع تجارة الحبوب كافة ومدراء الفروع في وزارة الزراعة لرسم الخطة النهائية لاستلام محصول الحبوب حيث سيكون السعر الرسمي للطن الواحد 850000 دينار".

يشار إلى أن هناك عملاً دؤوباً ومشتركاً بين وزارتي التجارة والزراعة لإنجاح هذا الموسم الذي سينطلق في الاول من نيسان المقبل وحسب قرار لجنة التسويق المركزية في الشركة العامة لتجارة الحبوب مع احتمالية الاستلام الفعلي في العاشر من نيسان لبرودة الجو.