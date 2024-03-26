2024-03-26 15:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأوراق المالية، يوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد تشارترد البريطاني للأوراق المالية، والتي تتضمن تبادل المعلومات المتعلقة ببرامج التدريب المالي، مؤكدة لاتفاقية تمثل نقلة نوعية في عمل الوسطاء بسوق الأوراق المالية.

وقالت نائب رئيس هيئة الأوراق المالية نغم حسين لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الأوراق المالية العراقية وقعت اليوم اتفاقية تعاون مع معهد تشارترد البريطاني للأوراق المالية والاستثمار، والتي تنص على وضع إطار للتعاون وتبادل المعلومات المتعلقة ببرامج التدريب المالي لأسواق الأوراق المالية والخدمات لتطوير والحفاظ على قدرات الموارد البشرية".

وأضافت أن "مواد الاتفاقية تتضمن إمكانية تنظيم دورات تدريبية للكوادر العراقية للاستفادة من تجارب الأسواق المالية في دول العالم، وتطوير الإطار المهني بفرض مؤهلات معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار على المعاهد المحلية العراقية المختصة في مجال الأوراق المالية".

من جهته قال رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص لشفق أن "الاتفاقية تعمل عليها هيئة الأوراق المالية منذ سنة تقريبا، ان توقيع اتفاقية بالتعاون بين هيئة الأوراق والمعهد الملكي البريطاني في ترخيص أسواق المال وهي شهادة مهنية عالية ومعترف بها في جميع دول العالم".

ولفت إلى أن "هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في عمل الوسطاء بسوق الأوراق المالية من حيث تحريك المالي الأداء الشركات وقدرتهم على اضافة مهارة جديدة وليس في سوق العراق الأوراق المالية انما في الأسواق الأخرى سواء الاقليمية والعالمية".