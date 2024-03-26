2024-03-26 15:36:09 - المصدر: منصة إيشان

أنهى منتخب العراق، شوط المباراه الأول أمام نظيره الفلبيني في مانيلا ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بثلاثة أهداف نظيفة. وسجل أيمن حسين، مهاجم أسود الرافدين الهدف الأول عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة عشر من عمر الشوط الأول. في حين أحرز الهدف الثاني، لاعب وسط المنتخب أمير […]

ظهرت المقالة مهرجان تهديفي.. أيمن حسين يصعد برصيد المنتخب العراقي لضمان الصدارة والتأهل أولاً على Eishan.