منتخب اسود الرافدين يهز شباك الفلبين بهدف خامس

2024-03-26 16:12:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل منتخبنا الوطني، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، الهدف الخامس بمرمى نظيره الفلبيني ضمن التصفيات المزدوجة لكأس العالم وأمم آسيا.

وسجل الهدف الخامس اللاعب زيد تحسين، فيما سجل اللاعب زيدان اقبال الهدف الرابع خلال الشوط الثاني من المباراة، أما في الشوط الاول فقد سجل اللاعب ايمن حسين الهدف الاول بعد ركلة جزاء لصالح منتخبنا الوطني كما سجل ايضا الهدف الثالث، فيما سجل اللاعب امير العماري الهدف الثاني.

ويواجه مُنتخبنا الوطني،اليوم، نظيره الفلبيني ضمن الجولة الرابعة للمجموعة السادسة (F) من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة للمرحلة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

وأعلن مدرب منتخبنا الوطني "خيسوس كاساس" التشكيلة التي ستمثل الفريق العراقي في مباراة اليوم أمام نظيره الفلبيني.

وتضم التشكيلة تضم جلال حسن وسعد ناطق وزيد تحسين وريبين سولاقا وحسين علي وصفاء هادي وأمير العماري وابراهيم بايش وزيدان إقبال وعلي جاسم وأيمن حسين.

أما دكة البلاء فتضم كل من (محمد صالح وأحمد باسل وفرانس ضياء وضرغام اسماعيل وأسامة رشيد ولؤي العاني ويوسف الأمين ومناف يونس وعبد الرزاق قاسم ومهند علي وأحمد ياسين ومصطفى سعدون).



