الأمن الوطني يضبط 4 كغم من المواد المخدرة في المثنى والأنبار

2024-03-26 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن ضبط 4 كغم من المواد المخدرة في المثنى والأنبار.

وقال الجهاز في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه "إستناداً إلى معلومات إستخبارية دقيقة تلقتها مفارز جهاز الأمن الوطني في المثنى عن محاولة إدخال كمية من السموم المخدرة إلى المحافظة، تم على الفور وبعد استحصال الموافقات القضائية، نصب كمين في إحدى السيطرات وألقي القبض على تاجرين بعد تفتيش عجلتهما ومصادرة ما بحوزتهما"، مبينا انه "جرى مصادرة أكثر من 1 كغم من المواد المخدرة كانت بحوزة المتهمين".

واضافت ان "معلومات وردت من قضاء الرطبة في محافظة الأنبار حول وجود مواد مخدرة داخل أحد الأوكار، وبعد التأكد من دقة المعلومات توجهت قوة إلى الوكر المذكور، وأثناء البحث والتفتيش تم العثور على 3 كغم من مادة (الهيروين) المخدرة مخبأة في نفق بإحدى زوايا الموقع، حيث تبين أن صاحب الوكر هرب في وقت سابق إلى مكان مجهول".

وأكد انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".