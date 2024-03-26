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المندلاوي يهنئ منتخبنا الوطني بفوزه الثمين على نظيره الفلبيني

المندلاوي يهنئ منتخبنا الوطني بفوزه الثمين على نظيره الفلبيني
المندلاوي يهنئ منتخبنا الوطني بفوزه الثمين على نظيره الفلبيني
2024-03-26 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

قدم رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، المنتخب الوطني فوزه الثمين على نظيره الفلبيني.

وقال المندلاوي في بيان لمكتبه الاعلامي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): "نُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه الثمين على نظيره الفلبيني بنتيجة ( ٥ - صفر ) ، ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة، ونُثني على دور الجهاز الفني والاداري، والمستوى الذي قدمه اللاعبين في هذه المباراة، والذي مكنّهم من تأكيد صدارتهم للمجموعة و حسم بطاقة التأهل إلى كأس آسيا 2027، والوصول إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026".

وأضاف: "نؤكد على أهمية استمرار الدعم والمؤازرة لمنتخبنا، لتحفيزه على تقديم المزيد من النتائج المرجوة و التي تُليق باسم الرياضة العراقية، ولإدخال الفرح على شعبنا العزيز، و التأهل المستحق لكأس العالم ٢٠٢٦".



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