منتخبنا الوطنيّ يتغلب على نظيره الفلبيني بخمسة أهداف نظيفة
2024-03-26 16:18:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
حقق منتخب العراق فوزاً مهماً بنتيجة خمسة أهداف على نظيره الفلبيني، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين في العاصمة الفلبينية مانيلا ضمن منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.وجاءت أهداف اللقاء عن طريق أيمن حسين في الدقيقتين 14 و 36 وأمير العماري في الدقيقة 30، وزيدان إقبال في الدقيقة 61 وختمها زيد تحسين بالهدف الخامس في الدقيقة 77.
ويهذا الفوز ضمن منتخبنا الوطني التأهل إلى كأس آسيا 2027 وإلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.