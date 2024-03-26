2024-03-26 16:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

حقق منتخب العراق فوزاً مهماً بنتيجة خمسة أهداف على نظيره الفلبيني، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين في العاصمة الفلبينية مانيلا ضمن منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.