2024-03-26 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، فوز منتخبنا الوطني على نظيره الفلبيني في التصفيات المزدوجة.وقال رئيس الجمهورية بتدوينة على منصة x تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) "نًبارك لأبطال منتخبنا الوطني فوزه المُستحق على الفلبين بعد أداء رائع ليواصل انتصاراته في تصفيات كأس العالم، وتحية الى الجماهير الرياضية المؤازِرة وكل العراقيين".وأضاف "ونتطلع الى تحقيق الإنجاز الكبير في التأهل الى كأس العالم ليضاف الى سجل الإنجازات الكبيرة التي تُحققها الرياضة العراقية".