العمل تعلن اطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر آذار

2024-03-26 16:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، اطلاق راتب المعين المتفرغ لأكثر من 300 الف مستفيداً في بغداد والمحافظات لشهر آذار الحالي.

وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبدالرحيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لأكثر من 343 ألف مستفيداً لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ اجمالي يبلغ اكثر من 58 مليار و843 مليون دينار لشهر شباط".

ودعت "المستفيدين والمستفيدات الى التوجه للمنافذ ‏المعتمدة من قبل مصارف ‌‏(الرافدين، والرشيد، وأشور) لاستلام رواتبهم".