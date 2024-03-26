العراق يقسو على مضيفه الفلبيني ويعود بثلاث نقاط سهلة الى بغداد

2024-03-26 16:30:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حقق المنتخب الوطني العراقي فوزاً كبيرا على مضيفه المنتخب الفلبيني بنتيجة 5-0، في مباراة الإياب ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026.

وجرت المباراة في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد، على ملعب "ريزال" التذكاري الذي احتضن مواجهة الإياب، ويقع في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي بثلاثة أهداف دون مقابل لنظيره الفلبيني، جاء الهدف الاول للمنتخب العراقي من ركلة جزاء نفذها بنجاح أيمن حسين في الدقيقة 14، بينما جاء هدف العراق الثاني في الدقيقة 30 من تسديدة قوية للاعب امير العماري، واضاف ايمن حسين هدفاً ثالثاً للعراق في الدقيقة 36 .

وفي الشوط الثاني اضاف العراق هدفاً رابعا في الدقيقة 62 جاء عن طريق زيدان إقبال، وأضاف زيد تحسين الهدف الخامس للمنتخب العراقي في الدقيقة 77.

وبفوزه اليوم عزز المنتخب العراقي، صدارته في المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة، يليه المنتخب الإندونيسي ثانياً برصيد 4 نقاط، ثم المنتخب الفيتنامي ثالثاً برصيد 3 نقاط، وأخيراً المنتخب الفلبيني بنقطة واحدة.

وكان المنتخب العراقي قد فاز على نظيره الفلبيني بهدف دون رد في مباراة الذهاب التي جرت في البصرة يوم 21 آذار/ مارس الجاري، وجاء الهدف بإمضاء مهند علي.