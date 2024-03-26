مجلس الوزراء يصوت على اعتبار يومي 31 آذار والأول من نيسان عطلة رسمية للمسيحيين

2024-03-26 16:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، على اعتبار يومي 31 آذار والأول من نيسان عطلة رسمية للمسيحيين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس الوزراء صوت على اعتبار يومي 31-آذار و 1-نيسان، لسنة 2024 عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي؛ بمناسبة احتفالاتهم بعيد القيامة".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء، جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان مقتضب تلقته "بغداد اليوم، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني".