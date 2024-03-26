تعليق من الداخلية بشأن زيادة حالات السطو المسلح على الصيرفات والمحال التجارية

2024-03-26 16:30:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

علقت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، على زيادة حالات السطو المسلح على الصيرفات والمحال التجارية خلال الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، "لا توجد أية زيادة حالات السطو المسلح على الصيرفات والمحال التجارية خلال الآونة الأخيرة، بل على العكس هناك تراجع كبير بنسبة الجرائم المنظمة بمختلفها".

وبين الموسوي، ان "أي عملية سطو مسلح تحدث، يتم كشف الجناة بوقت قياسي، فهناك تطور كبير في العمل الاستخباراتي والمعلوماتي، وهذا الأمر اسهم بشكل كبير بتراجع نسب الجرائم المنظمة المختلفة".

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت الأحد الماضي اعتقال عصابة اقتحمت وسرقت من شركة صرافة في حي الخضراء بالعاصمة بغداد مبلغ مالي قيمته 200 مليون دينار.



