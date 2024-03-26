2024-03-26 16:36:08 - المصدر: منصة إيشان

حقق منتخب العراق فوزاً مهماً بنتيجة خمسة أهداف على نظيره الفلبيني، اليوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت الفريقين في العاصمة الفلبينية مانيلا ضمن منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. وسجل أهداف المنتخب كل من أيمن حسين، وأمير العماري، وزيد تحسين وزيدان إقبال، موزعة على شوطي […]

ظهرت المقالة خماسية أسود الرافدين تؤهلهم لكأس آسيا وتضعهم على بعد دور واحد من مونديال كأس العالم أولاً على Eishan.