بعد بغداد.. منع ضباط داخلية كردستان من النشر بالزي العسكري

2024-03-26 17:18:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، (26 آذار 2024)، قرارا يقضي بتقييد القادة وضباط الوزارة بالنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جاءت للمحافظة على هيبة المؤسسة العسكرية.

وقال مدير عام شرطة الإقليم طارق أحمد إبراهيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "في خطوة للمحافظة على حماية هيبة الضباط والمراتب في القوات الأمنية الذين تقع على عاتقهم حماية المواطنين وممتلكاتهم وتقدم الخدمة العامة، تقرر منع القادة وضباط الوزارة من النشر على مواقع التواصل الاجتماعي بالزي العسكري لأي غرض كان باستثناء الأغراض الرسمية".

وأضاف أن "على الضباط والمراتب الظهور بالزي العسكري في الفعاليات التي تقام خارج الدوام الرسمي".

وشدد على ضرورة أن "يأخذ الضباط والمراتب الموافقات الرسمية من الجهات العليا للمشاركة في البرامج التلفزيونية أو مواقع التواصل"، متوعدا "المخالفين بالمساءلة القانونية”.

ووجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، يوم السبت (23 آذار 2024)، القيادات الامنية بالابتعاد عن الظهور الاعلامي ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى وجه الخصوص اثناء ارتدائهم الزي العسكري.

