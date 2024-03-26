وزير التعليم يدعو الطلبة الهنغاريين للدراسة في الجامعات العراقية

2024-03-26 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، الطلبة الهنغاريين إلى الدراسة في الجامعات العراقية ضمن برنامج ادرس في العراق.وقال بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية نعيم العبودي، التقى وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو على هامش المشاركة في النسخة 13 لمنتدى (Atomexpo) الدولي للطاقة الذرية الذي يقام في مدينة سوتشي الروسية".وأضاف البيان، أن "الجانبين رحبا بالتنسيق بين البلدين في المجالات العلمية والأكاديمية، واتفقا على تجديد اتفاقية التعاون الثنائي"، فيما أكد الطرفان بحضور الوفدين المرافقين لهما على أهمية تحديث مسارات التبادل العلمي والثقافي وتمكين جامعات البلدين من البرامج الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.من جهته أكد العبودي، على "ضرورة زيادة عدد المقاعد الدراسية الممنوحة للطلبة العراقيين، في تخصصات هندسة الطاقة النووية والفيزياء النووية والاشعاعية"، داعيا في الوقت نفسه، "الطلبة الهنغاريين إلى الدراسة في الجامعات العراقية، ضمن برنامج ادرس في العراق".وأوضح الوزير، "الإستراتيجية المعتمدة لدى العراق بتطوير المفاعل النووي الصفري ومحطات الطاقة النظيفة وإرساء بيئة تخصصية للأبحاث التعليمية، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".