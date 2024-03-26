كاساس: قدمنا مباراة جيدة والهدف المبكر سهل المهمة

2024-03-26 17:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأشاد مدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، اليوم الثلاثاء، بمستوى أسود الرافدين بعد الفوز الكبير على الفلبين بخمسة أهداف دون رد، فيما أشار إلى أن الهدف المبكر سهّل المهمة على الفريق.وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي عقب نهايةِ مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الفلبيني وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): "قدمنا مباراة جيدة، و ساعدنا على تحقيق النتيجة الكبيرة هو تقدمنا المبكر في المباراة، عكس مباراتنا في البصرة التي تأخرنا في التسجيل بسبب التكتل الدفاعي وإضاعة الفرص، وهذا حال كرة القدم عندما تسجل في وقتٍ مبكر تسهل عليك الأمور".وبشأن الطائرة الخاصة والتخطيط المسبق للمنتخب الوطني في الوصول المبكر إلى مانيلا، أوضح كاساس بالقول: "نعم بكل تأكيد كلما توفرت سبل الراحة للمنتخب انعكس ذلك على أداء الفريق و تحقيق النتائج الإيجابية، إضافة إلى أننا كنا متفهمين لوضعية المباراة سواء من الملعب أو الأجواء، فضلاً عن تعمدنا تغيير طريقة لعب الفريق ونهجه باعتمادنا على ثلاثة لاعبين في الارتكاز مع متغيراتٍ في مناطق الثلث الوسطي و الهجومي، و نحن مع كل مباراةٍ نلعب بطريقةٍ معينة حسب قراءتنا للمنافسين و هذا دليلٌ جيدٌ على قدرة لاعبينا في اللعب بكل الطرق".من جانبه، أكد مهاجم المنتخب الوطني أيمن حسين، إن "الفوز في مباراةِ اليوم كان مهماً، و ثلاث نقاط تؤهلنا مباشرةً لكأس آسيا وإلى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم، والتي نتطلع إليها بشغفٍ لخوض غمارها، و أنا سعيدٌ بتسجيل هدفين في مباراة اليوم منذ آخر ظهور لي في كأس آسيا، وبالرغم من حرماني من خوض مواجهة الذهاب إلا أن زميلي ميمي لم يقصر و قاد الفريق إلى الفوز، و هذا هو واقعُ حال منتخبنا، جميعنا في أتم الجاهزية و لايوجد فرق بين لاعبٍ أو آخر".