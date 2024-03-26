الرئيس العراقي يشدد على إيجاد معالجات لدفع رواتب موظفي الإقليم

2024-03-26 17:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الثلاثاء، ضرورة حل الاشكاليات بين حكومتي بغداد وأربيل وفقاً للدستور، فيما شدد على إيجاد معالجات لدفع مستحقات موظفي إقليم كوردستان.

وذكرت الدائرة الاعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الرئيس استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي والوفد المرافق له من أعضاء اللجنة، وجرى خلال اللقاء، استعراض الأوضاع الأمنية في عموم البلد".

وأكد الرئيس بحسب البيان على "أهمية ترسيخ الاستقرار الأمني الذي تنعم به المدن العراقية عبر التكاتف وتوحيد الصفوف بين جميع القوى السياسية والاجتماعية، وكذلك العمل على دعم قوات الأمن العراقية بتشكيلاتها كافة".

وأشار إلى أن "رئاسة الجمهورية تلقت العديد من الرسائل من أهالي المعتقلين تؤكد عدم إطلاق سراحهم رغم انتهاء فترة محكومياتهم وانطلاقا من دور رئاسة الجمهورية، شكلت لجنة تضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والعدل ومجلس القضاء الأعلى ومستشارية الأمن القومي، وعقدت عدة اجتماعات أسفرت عن إطلاق سراح ما يقارب من (9) آلاف من الموقوفين".

وشدد رئيس الجمهورية على "أهمية دور أعضاء مجلس النواب في إصدار التشريعات والقوانين التي لها مساس بحياة المواطنين، ونقل احتياجات ومطالب المواطنين إلى الجهات المعنية".

وتطرق رئيس الجمهورية إلى العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، قائلا: "هناك مسائل عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم ، ولدى الجانبين الرغبة في حل الإشكاليات وفقا للدستور والقانون والحوار والتفاهم خاصة ما يتعلق بقرارات المحكمة الاتحادية"، مبينا أن "إجراء انتخابات إقليم كوردستان ضروري جدا".

وأعرب عن "أمله بالتوصل إلى حلول مرضية وإيجاد معالجات لدفع مستحقات موظفي إقليم كوردستان، وتشريع القوانين مثل قانون النفط والغاز".

من جانبهم، أعرب أعضاء لجنة الأمن والدفاع عن "تأييدهم لطروحات رئيس الجمهورية في ضرورة تضافر الجهود لترسيخ الأمن والاستقرار المتحقق"، مستعرضين "عمل اللجنة في مجلس النواب ومشاريع القوانين التي تعمل عليها".