بعد بغداد.. داخلية كوردستان تصدر ضوابط "صارمة " لارتداء الزي العسكري

2024-03-26 17:24:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة لشرطة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، صدور تعليمات جديدة من وزارة الداخلية في الاقليم بشأن ارتداء الزي العسكري.

وقال مدير عام شرطة الإقليم اللواء طارق احمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بهدف الحفاظ على هيبة ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي المسؤولين عن حماية حياة المواطنين وتقديم الخدمات العامة، يُمنع نشر مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي بالزي العسكري لأي غرض خارج الدوام الرسمي".

واضاف البيان ان "منتسبي وضباط قوى الأمن الداخلي، وفي حال المشاركة ضمن أي نشاط خارج الدوام الرسمي تطَلب ارتداء الزي العسكري ونُشر على أي قناة إعلامية، يستوجب استحصال الموافقة من الجهات الاعلى منهم".

واكد البيان انه "سيتم محاسبة أي شخص يرتدي الزي العسكري ويستعرض به على مواقع التواصل الاجتماعي".

وكان رئيس مجلس الوزراء الاتحادي - القائد العام للقوات المسلحة العراقية - محمد شياع السوداني، وجه مطلع الاسبوع الحالي القادة الأمنيين والعسكريين بالإبتعاد عن الظهور الإعلامي.

كما وجه وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي بحذف جميع الصفحات والمواقع الممولة من قبل القادة والضباط والذين يقومون بالترويج بدعايات غير مبررة وبالزى العسكري فوراً ومنع هذه الظواهر".