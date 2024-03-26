2024-03-26 17:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، يوم الثلاثاء، إن الهدف المبكر الذي سجله أيمن حسين سهّل المهمة على اسود الرافدين لتجاوز الفلبين.

جاء ذلك خلال المؤتمرُ الصحفي الذي انعقد عقب نهايةِ مباراة المنتخب الوطني العراقي ونظيره الفلبيني التي انتهت بفوز أسود الرافدين بخمسة أهداف من دون رد، والخاص بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس واللاعب أيمن حسين (رجل المباراة).

وتحدث كاساس قائلا، "قدمنا مباراةً جيدةً، و ساعدنا على تحقيق النتيجة الكبيرة هو تقدمنا المبكر في المباراة، عكس مباراتنا في البصرة التي تأخرنا في التسجيل بسبب التكتل الدفاعي، وإضاعة الفرص، و هكذا حال كرة القدم عندما تسجل في وقتٍ مبكرٍ تسهل عليك الأمور".

وعما إذا ما كانت الطائرة الخاصة والتخطيط المسبق للمنتخب الوطنيّ في الوصول المبكر إلى مانيلا قد ساهم في تقديم أداءٍ جيدٍ تكلل بالظفر بنقاط المباراة، أوضح كاساس، قائلاً "نعم بكل تأكيدٍ كلما توفرت سبل الراحة للمنتخب انعكسَ ذلك على أداء الفريق، وتحقيق النتائج الإيجابية، إضافةً إلى أننا كنا متفهمين لوضعية المباراة سواء من الملعب أو الأجواء، فضلاً عن تعمدنا تغيير طريقة لعب الفريق ونهجه باعتمادنا على ثلاثة لاعبي ارتكاز مع متغيراتٍ في مناطق الثلث الوسطي و الهجومي، و نحن مع كل مباراةٍ نلعب بطريقةٍ معينة حسب قراءتنا للمنافسين، و هذا دليلٌ جيدٌ على قدرة لاعبينا في اللعب بكل الطرق".

بينما تحدث أفضلُ لاعب في المباراة أيمن حسين في المؤتمر الصحفي قائلاً : أباركُ للجمهور العراقيّ الغالي الفوز الكبير، وأهنئ زملائي أيضاً بعد الأداءِ الجيدِ الذي قدمناه جميعنا في مباراة اليوم".

وأضاف، أن "الفوزُ في مباراةِ اليوم كان مهماً، و ثلاث نقاط تؤهلنا مباشرةً لكأس آسيا والى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم، والتي نتطلع إليها بشغفٍ لخوض غمارها، و أنا سعيدٌ بتسجيلي هدفين في مباراة اليوم منذ آخر ظهور لي في كأس آسيا، وبالرغم من حرماني من خوض مواجهة الذهاب إلا أن زميلي ميمي لم يقصر و قاد الفريقَ إلى الفوز ، و هذا هو واقعُ حال منتخبنا، جميعنا في أتم الجاهزية، و لايوجد فرقٌ بين لاعبٍ أو آخر".