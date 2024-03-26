أول تعليق لكاساس وأيمن حسين بعد الفوز على الفلبين

2024-03-26 17:36:07 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعرب مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، عن سعادته بالانتصار الكبير على الفلبين (5-0)، اليوم الثلاثاء، (26 آذار 2024)، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي عقب نهايةِ المباراة، حضرته "بغداد اليوم"، "قدمنا مباراةً جيدةً، و ساعدنا على تحقيق النتيجة الكبيرة هو تقدمنا المبكر في المباراة، عكس مباراتنا في البصرة التي تأخرنا في التسجيل بسبب التكتل الدفاعي، وإضاعة الفرص، و هكذا حال كرة القدم عندما تسجل في وقتٍ مبكرٍ تسهل عليك الأمور".

وعما إذا ما كانت الطائرة الخاصة والتخطيط المسبق للمنتخب الوطنيّ في الوصول المبكر إلى مانيلا قد ساهم في تقديم أداءٍ جيدٍ تكلل بالظفر بنقاط المباراة، قال كاساس "نعم بكل تأكيدٍ كلما توفرت سبل الراحة للمنتخب انعكسَ ذلك على أداء الفريق، وتحقيق النتائج الايجابية، إضافةً إلى أننا كنا متفهمين لوضعية المباراة سواء من الملعب أو الأجواء، فضلاً عن تعمدنا تغيير طريقة لعب الفريق ونهجه باعتمادنا على ثلاثة لاعبين ارتكاز مع متغيراتٍ في مناطق الثلث الوسطي و الهجومي، و نحن مع كل مباراةٍ نلعب بطريقةٍ معينة حسب قراءتنا للمنافسين، و هذا دليلٌ جيدٌ على قدرة لاعبينا في اللعب بكل الطرق".

بينما تحدث أفضلُ لاعب في المباراة أيمن حسين في المؤتمر الصحفي قائلاً "أباركُ للجمهور العراقيّ الغالي الفوز الكبير، وأهنئ زملائي أيضاً بعد الأداءِ الجيدِ الذي قدمناه جميعنا في مباراة اليوم".

وأضاف "الفوزُ في مباراةِ اليوم كان مهماً، و ثلاث نقاط تؤهلنا مباشرةً لكأس آسيا والى المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم، والتي نتطلع إليها بشغفٍ لخوض غمارها، و أنا سعيدٌ بتسجيلي هدفين في مباراة اليوم منذ آخر ظهور لي في كأس آسيا، وبالرغم من حرماني من خوض مواجهة الذهاب إلا أن زميلي ميمي لم يقصر و قاد الفريقَ إلى الفوز ، و هذا هو واقعُ حال منتخبنا، جميعنا في أتم الجاهزية، ولايوجد فرقٌ بين لاعبٍ أو آخر".

وضمن المنتخب الوطنيّ رسمياً الصعود الى المرحلةَ الأخيرة من التصفياتِ المُؤهلة لكأس العالم 2026 كما تأهل الى بطولة كأس أمم آسيا 2027 في السعودية.