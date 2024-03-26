2024-03-26 17:42:08 - المصدر: منصة إيشان

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، الطلبة الهنغاريين إلى الدراسة في الجامعات العراقية ضمن برنامج ادرس في العراق. وقال بيان للوزارة تلقته “إيشان”، إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية نعيم العبودي، التقى وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو على هامش المشاركة في […]

ظهرت المقالة نعيم العبودي يدعو طلبة هنغاريا للدراسة في الجامعات العراقية ويتحدث عن “نووي عراقي” أولاً على Eishan.