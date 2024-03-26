2024-03-26 17:55:14 - المصدر: سامسونج

بفضل ميزات الأمان المحدّثة والتجربة المرئية الغامرة؛ تتيح أجهزة سلسلة Galaxy A الجديدة وصول تجارب الهاتف المحمول لجمهور أوسع

بغداد، العراق، 16 مارس 2024: كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن هاتفي Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G الذكيين، الذين يعكسان التزام سامسونج المستمر في ضمان أن تكون ابتكارات الهاتف المحمول المتطورة في متناول الجميع. وتتميز هذه الهواتف الذكية بميزات أمان شاملة مثل Knox Vault، إلى جانب إمكانات التصوير الفوتوغرافي الجديدة المستوحاة من كاميرات Galaxy الرائدة، وشاشة عرض جذابة مزودة بتقنية Vision Booster، التي تتكيف مع بيئات المستخدمين للحصول على تجربة مشاهدة استثنائية.

وقال تي إم روه، الرئيس ومدير قسم الاتصالات المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: "من خلال سلسلة Galaxy A، نقوم بتوسيع أحدث تقنياتنا إلى قاعدة مستخدمين أوسع لضمان قدرة عدد أكبر من الأفراد على الوصول إلى مزاياها. نتطلّع لتقديم المزيد من المزايا ضمن هذه السلسلة لهذا العام، ولا سيما منصّة سامسونج Knox Vault والتي تُدمج للمرة الأولى في هذه المجموعة. نفخر بتمكين مستخدمي سلسلة Galaxy A من الاستمتاع بتجارب الهاتف المحمول الاستثنائية بشكل آمن وموثوق".

مركز ترفيه وإبداع مع قدرات تصويرية متنوعة وشاشة عرض مميّزة

بفضل ميزة التصوير الليلي المحسنة، يلتقط هاتف Galaxy A55 5G صورًا أكثر وضوحًا وحيوية، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، ما يتيح رفع كل صورة ليلية إلى مستويات غير مسبوقة من التميز. ويولّد معالج إشارة الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي (ISP) في هاتف Galaxy A55 5G صورًا مذهلة في الإضاءة المنخفضة، مما يضع معيارًا جديدًا لسلسلة Galaxy A. ولا يقتصر الأمر على المناظر الطبيعية الخلابة، حيث يضمن وضع الصورة الليلية Night Portrait وفيديو 12-bit HDR ظهور الأفراد في كل صورة بشكل رائع، بحيث لا يعتمد التقاط الذكريات مع الأصدقاء والعائلة أبدًا على الإضاءة المثالية.

ويوفر كل من Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G ميزات التصوير الفوتوغرافي الاستثنائية التي تشتهر بها أجهزة Galaxy من سامسونج، ويتضمن ذلك إمكانات مثل تثبيت الصورة البصرية (OIS) وتثبيت الصورة الرقمية للفيديو (VDIS)، مما يضمن بقاء الصور ومقاطع الفيديو واضحة، حتى عند التقاط المحتوى أثناء التنقل.

وتدعم أحدث الأجهزة أيضًا إرث سلسلة Galaxy A المتمثل في توفير تجارب الهاتف المحمول الممتعة والغامرة للجميع. ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة أحدث العروض أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام شاشات Super AMOLED، التي توفر وضوحًا رائعًا بدقة عالية. وعلاوة على ذلك، تضمن الشاشة مقاس 6.6 بوصة في كل من هاتفي Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G رؤية واضحة ومشرقة في ظروف الإضاءة المختلفة، بفضل ميزة Vision Booster.

إتاحة مزايا الأمان القوية من سامسونج للجميع لضمان حماية ذكية ودائمة لمزيد من العملاء

تقدم سامسونج هذا العام إحدى ميزاتها الأمنية الرائدة الأكثر ابتكارًا، وهي Samsung Knox Vault، لمستخدمي سلسلة Galaxy A لأول مرة، بما في ذلك هاتفي Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G الجديدين. وتمثل Samsung Knox Vault حلاً أمنيًا قائمًا على الأجهزة ومقاومًا للاختراق، ويوفر حماية شاملة ضد كل من هجمات الأجهزة والبرامج. ويتم تحقيق ذلك من خلال إنشاء بيئة تنفيذ آمنة معزولة فعليًا عن المعالج الرئيس للجهاز والذاكرة. ويعد Samsung Knox Vault فعالاً في حماية البيانات المهمة على الجهاز، بما في ذلك بيانات اعتماد شاشة القفل مثل رموز PIN وكلمات المرور والأنماط. بالإضافة إلى أنّه يحمي مفاتيح تشفير الجهاز، مما يضمن تشفير بيانات المستخدمين الخاصة المخزنة على الجهاز. ويمكن فقط للمستخدم الذي لديه بيانات اعتماد شاشة القفل الصحيحة الوصول إلى بياناته، حتى في حالة فقدان الجهاز أو سرقته.

ويتمتع هاتفي Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G بحماية إضافية بواسطة Samsung Knox، منصة الأمان متعددة الطبقات في Galaxy. وقد تم تصميم Samsung Knox، المعترف به كأحد منصات الأمان الأكثر موثوقية على مستوى العالم، لضمان أمان المعلومات الحيوية والحماية ضد نقاط الضعف. وهي تستخدم أجهزة آمنة شاملة، ويمكنها اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي، وتتبنى استراتيجية شاملة تغطي منظومة Galaxy بأكملها.

وتوفر سلسلة Galaxy A إجراءات أمنية أخرى من خلال ميّزة Auto Blocker لتعزيز الحماية. ويمكن لميزة Auto Blocker عند تنشيطها حظر عمليات تثبيت التطبيقات من مصادر غير مصرح بها، وإجراء فحوصات أمنية على التطبيقات لتحديد البرامج الضارة المحتملة، وحظر الأوامر الضارة وعمليات تثبيت البرامج عند الاتصال عبر كابل USB. وسيستفيد مستخدمو سلسلة Galaxy A الجدد أيضًا من لوحة معلومات الأمان والخصوصية، مما يوفر طريقة ملائمة لمراقبة بياناتهم وإدارتها، وإلغاء الأذونات وفقًا لتقديرهم، والحفاظ على التحكم في إعدادات الخصوصية الخاصة بهم. كما تتيح ميزة المشاركة الخاصة، المدمجة في ميّزة المشاركة السريعة Quick Share، للمستخدمين مشاركة الملفات الخاصة التي تحتوي على معلومات شخصية أو مالية حساسة بشكل آمن ومشفر. ويتمتع المستخدمون بالتحكم في أذونات الوصول للمستلم، وتاريخ انتهاء صلاحية الملف، ويمكنهم اختيار تقييد لقطات الشاشة أو التنزيلات، مما يضمن السرية والخصوصية.

وتجسد أحدث الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy A التزام سامسونج بضمان أمان أجهزة Galaxy وملاءمتها على المدى الطويل. ومع هاتفي Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G، يمكن للمستخدمين توقع تلقي ما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل Android وواجهة المستخدم One UI، إلى جانب خمس سنوات من تحديثات الأمان. ويُسهم هذا الالتزام بتحسين دورة حياة الأجهزة، مما يضمن بقائها مجهزة بأحدث إصدارات Galaxy وميّزات Android طوال فترة استخدامها.

اتصال سلس بفضل منظومة سامسونج Galaxy المتطوّرة باستمرار

ويتكامل هاتفا Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G بسلاسة مع منظومة Galaxy، مما يوفر للمستخدمين تجربة سلسة ومترابطة عبر أجهزة Galaxy المختلفة. كما يمكن لهم تتبع أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم من خلال ربط هواتفهم الذكية من سلسلة Galaxy A بأجهزة مثل Galaxy Fit3 أو Galaxy Watch6. بالإضافة إلى ذلك، وبمساعدة التبديل التلقائي Auto Switch، سيتم إعادة توجيه المكالمات الواردة بسهولة إلى سماعات Galaxy Buds FE المتصلة لتعزيز الراحة.

المواصفات

Galaxy A55 5G شاشة العرض 6.6 بوصة بتقنية FHD+ شاشة Super AMOLED معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز Vision Booster بالقياس قطرياً، يبلغ حجم الشاشة 6.6 بوصة كهيكل مستطيلي كامل و6.4 بوصة عند احتساب الزوايا المنحنية. وتقل مساحة المشاهدة الفعلية بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا. الأبعاد والوزن 161.1 x 77.4 x 8.2mm, 213g *قد يختلف وزن الجهاز حسب السوق الكاميرا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل F2.2 الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل F1.8, AF, OIS كاميرا ماكرو 5 ميجابكسل F2.4 كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل F2.2 الذاكرة والتخزين 8GB + 128GB 8GB + 256GB 12GB + 256GB * قد تختلف خيارات التخزين والتوافر حسب شركة الاتصالات أو السوق أو المنطقة. قد يختلف توفر مساحة التخزين الفعلية اعتمادًا على البرامج المثبتة مسبقًا. البطارية 5000 ميلي أمبير / ساعة (نموذجي) *تمّ قياس القيمة النموذجية في ظل ظروف معملية لدى أطراف خارجية. والقيمة النموذجية هي متوسط القيمة التقديرية التي تأخذ في الاعتبار حدوث انحراف في سعة البطارية فيما بين العينات التي خضعت للاختبار وفقاً للمعيار IEC 61960 . وتبلغ سعة البطارية المقدَّرة (كحد أدنى) 4,905 ميلي أمبير / الساعة. يعتمد عمر البطارية الفعلي على بيئة الشبكة، وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى. نظام التشغيل Android 14 One UI 6.1 الأمان Samsung Knox

Galaxy A35 5G شاشة العرض 6.6 بوصة بتقنية FHD+ شاشة Super AMOLED معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز Vision Booster بالقياس قطرياً، يبلغ حجم الشاشة 6.6 بوصة كهيكل مستطيلي كامل و6.4 بوصة عند احتساب الزوايا المنحنية. وتقل مساحة المشاهدة الفعلية بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا. الأبعاد والوزن 161.7 x 78.0 x 8.2mm, 209g الكاميرا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل F2.2 الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل F1.8, AF, OIS كاميرا ماكرو 5 ميجابكسل F2.4 كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل F2.2 الذاكرة والتخزين 6GB + 128GB 8GB + 128GB 8GB + 256GB * قد تختلف خيارات التخزين والتوافر حسب شركة الاتصالات أو السوق أو المنطقة. قد يختلف توفر مساحة التخزين الفعلية اعتمادًا على البرامج المثبتة مسبقًا. البطارية 5000 ميلي أمبير / ساعة (نموذجي) *تمّ قياس القيمة النموذجية في ظل ظروف معملية لدى أطراف خارجية. والقيمة النموذجية هي متوسط القيمة التقديرية التي تأخذ في الاعتبار حدوث انحراف في سعة البطارية فيما بين العينات التي خضعت للاختبار وفقاً للمعيار IEC 61960 . وتبلغ سعة البطارية المقدَّرة (كحد أدنى) 4,905 ميلي أمبير / الساعة. يعتمد عمر البطارية الفعلي على بيئة الشبكة، وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى. نظام التشغيل Android 14 One UI 6.1 الأمان Samsung Knox

*قد تختلف المواصفات حسب السوق

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