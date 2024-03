2024-03-26 17:56:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أعلنت دائرة صحة ذي قار عن إجراء 11995 فحصا مختبريا و شعاعيا تم إجراؤها في المؤسسات الصحية والمستشفيات التابعة لها في محافظة ذي قار ليوم الاثنين المصادف 25 آذار للعام 2024 و أوضحت في بيان لها تابعته شبكة أخبار الناصرية أن صحة ذي قار والمؤسسات التابعة لها...

The post صحة ذي قار: اجراء أكثر من 11 الف فحص مختبري وشعاعي في المؤسسات الصحية ليوم واحد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.