شبكة اخبار الناصرية:اعلن صندوق اسكان ذي قار ، عن وصول وجبة جديدة من صكوك قروض الاسكان للمستفيدين في المحافظة بواقع 247 صكاً مصرفياً. وقال الصندوق في بيان حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه ، انه و لغرض صرف الصكوك حسب المواعيد المحددة في القوائم التالية :( ١ + ٢ +...

