حوسبة تنشر Risk Monitor و FileAuditor  من SearchInform لتتوافق مع متطلبات هيئة الأمن السيبراني في السعودية

2024-03-26 17:56:45 - المصدر: حوسبة

نشرت شركة حوسبة حلولًا من شركة Searchinform لضمان حماية البيانات السرية وتصنيفها بما يتوافق مع متطلبات المملكة العربية السعودية التنظيمية.

الرياض - ركز الخبراء في رحلتهم لاختيار برامج لحماية البيانات حوسبة على المميزات الثلاث الرئيسية وهي كما يلي: سرعة انتشار هذه البرامج وسهولة استخدامها وإعدادها وتعدد استعمالها. ويوفر الجيل القادم من حلول DLP المتعلقة بإدارة المخاطر وحلول DCAP المتعلقة بـمدقق الملفات (FileAuditor)، حلولًا تعمل على منصة واحدة والتي تتطلب نشر برنامج وكيل واحدٍ فقط. وتمتاز عمليةSearchInform انتشار هذه البرامج بأنها تستغرق عدة ساعات وليس عدة أيام مقارنةً بالمنافسين في نفس المجال. كما أنّ الحلول التي يعرضها البائع تعمل على توفير المئات من الإعدادات المسبقة التي تمكنك من الحصول على النتائج الأولى على الفور. وتضمن الأنظمة التي توفرها شركة SearchInform كلًا من الحماية الدقيقة وتصنيف البيانات. إنّ نظام DCAP المتعلق بـFileAuditor يضع كل المطلوب بترتيب في نظام الملفات، كما أنه يصنف الملفات التي تحتوي على معلومات حساسة. يضمن نظام DLP الذي توفره SearchInform لإدارة المخاطر التحكم في كل قنوات نقل البيانات (مثل المتصفح والبريد الإلكتروني وتطبيقات المراسلة والأجهزة والبرامج وغير ذلك) و يمنع تسريب متعمد أو غير متعمد للبيانات، كما يكافح هذا النظام كل أنواع الاحتيال في الشركات والمؤسسات أو فساد الموظفين.

ونقلًا عن فاتن الزياد، أخصائي الأمن السيبراني في حوسبة قولها "نحن نقدر بشدة الحلول التي تقدمها SearchInform والتي تُثبت على جهاز الكمبيوتر باعتبارها برنامج وكيل واحدًا. ولقد استخدمنا هذه البرامج بسرعة وسهولة بدون الحاجة إلى تدخل أطراف أخرى أو استشارتهم. إن شركة حوسبة قد تلقت العديد من العروض من شركات مختلفة، ولكن وقع الاختيار على شركة SearchInform، حيث أنّ الحلول التي تقدمها قد غطت جميع احتياجات حوسبة فضلًا عن أنه لم يتم اكتشاف أي خلل أو مشكلة في تلك البرامج خلال عملية الدمج.

وأود أن أسلط الضوء على المميزات التي توفرها هذه الشركة مقابل مثيلاتها مثل حركة مرور المستخدم وأرشفة النشاط والتي لا يوفرها أي بائٍع آخر. إن هذا النظام يسمح بحفظ كل سجلات الملفات والقيام بمسح البيانات وتصنيفها بدقة. وفي نفس الوقت يعزز نظام DLP إعدادات سياسات التهيئة والأمن بدون أي مجهود".

وقد رافق الخبراء من شركة SearchInform الأخصائيين من شركة حوسبة خلال كل مراحل التنفيذ وتبادلوا أفضل الممارسات.

كما أضاف ليف ماتفييف، رئيس مجلس إدارة شركة SearchInform قائلًا "شركة SearchInform تعمل في مجال أمن المعلومات وإدارة المخاطر منذ سنوات عدة. ولأننا نفخر بكسب ثقة شركة حوسبة في الخدمات التي وفرناها، فإننا سعداء بأن الحلول التي نفذناها قد لبت مطالب الشركات المختلفة في المنطقة. وأود أن أشير إلى أنه قد تم تزويد نظام DCAP المتعلق بـFileAuditor بخاصية تعليم المستندات بما يتوافق مع التشريع الدولي. كما أعلن أنه قد أضيف 400 نموذج آخر لهذا النظام ليزيد من كفاءة الشركات والمؤسسات، ويحد من خطر انتهاك القانون".

نبذة عن هذه الشركات

تعد شركة SearchInform إحدى الشركات الرائدة في مجال أمن المعلومات وتطوير منتجات إدارة المخاطر، بالإضافة إلى كونها مقدم خدمة الأمن المُدارة الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتمد أكثر من 4 آلاف شركة في أكثر من 20 دولة على المنتجات التي توفرها الشركة. ويوفر اليوم الفريق المختص في الشركة كل المنتجات والخدمات التي تضمن الحماية الشاملة من كل التهديدات الداخلية على جميع مستويات أنظمة المعلومات الخاصة بالشركات كما يلي: مدقق الملفات FileAuditor (حلول تصنيف DCAP) ونظام DLP ذو المهام المتعددة، وإدارة المخاطر (هي منصة متطورة للحد من التهديدات)، ونظام SIEM بالإضافة إلى نظام IS للاستعانة بالمصادر الخارجية.

حوسبة هي شركة سعودية تقنية تعمل منذ 2013. تركز حوسبة على نقل المنشآت إلى تقنيات الجيل القادم وهذا ما يجعلها تتماشى مع رؤية 2030. ينفذ فريق حوسبة المشاريع باحترافية لضمان رضا العميل كأولوية. وتعمل شركة حوسبة على ابتكار الحلول الرقمية في مجال تكنولوجيا المعلومات لمواكبة التحول الرقمي. حيث يقدم نخبة من المهندسين والخبراء لدى حوسبة المساعدة على تحليل جميع متطلبات العملاء وتقييمها.

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