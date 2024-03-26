سفير العراق لدى تركيا يدعو لتوسعة التعاون الاقتصادي بين البلدين

2024-03-26 18:18:02 - المصدر: واع

بغداد - واعدعا سفير العراق لدى تركيا ماجد اللجماوي، اليوم الثلاثاء، إلى توسعة التعاون الاقتصادي بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجماوي استقبل عدداً من رجال الأعمال الأتراك لبحث سبل توسعة الشراكة الاقتصادية، والتعاون في مختلف المجالات".وأكّد السفير- وفق البيان- أهمية "تعزيز التعاون بين البلدين، مُثمِّناً التفاعل التركي الجاد مع مشروع طريق التنميَّة"، لافتا، إلى أن "السياسة التي تتبعها الحكومة في تنمية العلاقات الاقتصاديّة، وما يمتلكه العراق من موارد بشريَّة وطبيعيَّة، تؤهله لأن يكون نقطة تواصل، ومنطقة تنمية وشراكة لجميع دول الجوار".ودعا اللجماوي إلى "عقد لقاءات مع رجال الأعمال بما يعكس رغبة البلدين في تطوير العلاقات على مُختلِف الصعد وما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار في العراق"، مُشيداً، "بالشركات التركية وقدرتها على تحقيق التنمية ومساهماتها في إعمار البنى التحتيّة في العراق واستكمال مشروع طريق التنميّة".بدورهم، "أعرب رجال الأعمال الأتراك عن امتنانهم للقاء، وحرص الحكومة العراقيَّة على التعاون مع الشركات التركية"، مُؤكّدين استعدادهم للعمل في العراق وإيجاد شراكات إستراتيجية مع رجال الأعمال والقطاع الخاص الذي أصبح بيئة خصبة للاستثمار".