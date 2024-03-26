خسائر لمعظم أسواق الخليج قبيل بيانات التضخم الأميركية

2024-03-26 18:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

السوق السعودي: تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.6 في جلسة الثلاثاء مسجلاً ثالث خسارة يومية على التوالي وسط سيولة بلغت 9.9 مليار ريال وانخفاض 191 سهماً من أصل 233 شركة مدرجة. وجاء الضغط بشكل رئيسي من القطاع المصرفي مع انخفاض سهمي الراجحي والأهلي بنسبة 0.7 و1.1 على التوالي بالمقابل، قفز سهم المواساة بنسبة 8 لأعلى مستوياته في 8 أشهر، وأعلنت الشركة قبل يومين عن ارتفاع أرباحها الصافية بنسبة 10 في عام 2023. وكشفت هيئة الإحصاء السعودية اليوم عن ارتفاع الصادرات غير النفطية في شهر يناير الماضي بنسبة 0.8 على أساس سنوي، بينما انخفضت الصادرات النفطية بنسبة 5.13 في ذات الفترة. بورصة مصر: أغلقت المؤشرات المصرية على خسائر جماعية في جلسة الثلاثاء لتنخفض القيمة السوقية إلى 1.95 تريليون جنيه وسط سيولة بلغت 3.4 مليار جنيه. وانخفض المؤشر الثلاثيني بنسبة 1 يعد 3 جلسات من المكاسب بضغط من تراجع سهمي السويدي إلكتريك والتجاري الدولي بنسبة 4 و1.3 على التوالي. كما انخفض المؤشر السبعيني بنحو 0.4 لينهي سلسلة مكاسب من 4 جلسات. وأظهرت بيانات جلسة الثلاثاء تسجيل المصريين صافي شراء بقيمة 313 مليون جنيه مقابل صافي بيع للأجانب والعرب بقيمة 178 و134 مليون جنيه على التوالي. وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم عن اتفاق مع المصنعين والتجار للبدء في خفض أسعار السلع بنسب تتراوح بين 15 و20، على أن تصل إلى 30 بعد عيد الفطر. الأسواق الخليجية: أغلقت معظم أسواق الخليجية على خسائر في جلسة الثلاثاء بضغط من انتهاء أحقية التوزيعات النقدية لعدد من الشركات، بالإضافة إلى تأثرها بانخفاض الأسواق الأميركية وسط ترقب بيانات الإنفاق الشخصي والتي ستكون أحد العوامل الحاسمة في قرار الفائدة من قبل الفدرالي. تراجع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.7 مسجلاً ثاني خسارة يومية على التوالي متأثراً بانخفاض سهم مصرف الريان بأكثر من 5 مع بدء التداول على السهم دون أحقية التوزيعات النقدية البالغة 0.10 ريالاً لكل سهم. في حين ارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.04 مع ارتفاع سهم بيتك بنسبة 0.4 مقابل انخفاض سهم بنك الكويت الوطني بنسبة 0.4 أيضاً. وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة هامشية بلغت 0.01 بضغط من انخفاض سهمي الدار العقارية وأبوظبي الأول بنسبة 1 و0.15 على التوالي. كما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.8 مسجلاً أكبر خسارة يومية في 3 أسابيع بضغط من انخفاض سهمي إعمار العقارية ودبي الإسلامي بنسبة 1.5 و1.2 على التوالي.