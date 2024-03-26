بحضور أتباع ديانات أخرى.. حفل في السليمانية لإحياء ولادة نبي الزرادشت (صور)

2024-03-26 18:36:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أقيم، اليوم الثلاثاء، في مدينة السليمانية احتفالاً بميلاد نبي الزرادشت في معبد منظمة ياسنا بحضور جمع من أتباع الديانات الأخرى.

وقالت ممثلة الديانة الزرادشتية في إقليم كوردستان آوات حسام الدين لوكالة شفق نيوز، "يوافق اليوم عيد ميلاد نبينا زرادشت أريان العظيم الذي يصادف 6 خاك بالتقويم الزرادشتي لشهر نوروز الموافق في 26 آذار".

وأضافت، "نحتفل اليوم في معبد الزرادشتية بمدينة السليمانية بحضور سرايا زرادشتيان ومجلس الزرادشتية الأعلى"، مردفة "يسعدني حضور أتباع الديانات الأخرى من المسيحيين والصابئة والمسلمين".

وأشارت حسام إلى أن "هذا يدل على ان كوردستان مهد التعايش السلمي في الشرق الاوسط والعراق، ولا فرق بين الديانات؛ فالإنسان اولاً ومن ثم الوطن والدين".