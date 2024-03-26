2024-03-26 18:48:08 - المصدر: منصة إيشان

رغم تحديد موعد 10 يونيو/ حزيران المقبل لإجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، مازال تأجيل تلك الانتخابات واردا في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في الإقليم، خشية من فقدانها الشرعية، ما يلقي بظلال من الشك على مصير هذه الانتخابات. وأعلن “الديمقراطي” الذي يتزعمه مسعود بارزاني، مقاطعة انتخابات برلمان إقليم كردستان، المقررة في يونيو، اعتراضًا […]

ظهرت المقالة انتخابات كردستان.. هل يتحقق رهان بارزاني بفقدانها “الشرعية” واسقاط يد بغداد عنها؟ أولاً على Eishan.