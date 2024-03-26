النفط: سنشمل جميع المشتقات النفطية ببطاقة الدفع الإلكتروني

2024-03-26 19:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت وزارة النفط، الثلاثاء، أن بإمكان المواطنين إصدار بطاقة الدفاع الإلكتروني من مراكز خدمة الزبائن في محطات الوقود، فيما أشارت إلى مضيها بشمول جميع المشتقات النفطية ببطاقة الدفع الإلكتروني وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب، في حديث متلفز تابعته الاقتصاد نيوز، إن الشركة شرعت بالدفع الإلكتروني منذ عام ووضعت له خطة زمنية لتنفيذها، وحددت الربع الأول من العام الحالي موعدا لإنهاء عملية التداول النقدي في محطة تعبئة الوقود، مبينا أن الشركة عالجت الاخفاقات والتحديات التي تواجه المشروع مع البنك المركزي عن طريق بوابات الدفع الإلكتروني. وأضاف: وجهنا الآن بأن يكون التعامل بالبنزين المحسن والسوبر عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني وكان هناك ترحيب من قبل المواطنين، لافتا إلى أن الحالات التي واجهت المواطنين هي عدم إصدار بطاقة الدفع أو عدم وجود رصيد كاف وتم معالجة هذه المواضيع آنيا. وتابع، أن معظم محطات التعبئة بها مراكز لخدمة الزبائن الهدف منها معالجة الإخفاقات في محطة تعبئة الوقود للبطاقات وكذلك لإصدار البطاقات الفورية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيمضي على باقي المشتقات النفطية وفق جدول زمني.