زراعة صلاح الدين: 50% من فلاحي المحافظة يعتمدون على طرق الري الحديثة

2024-03-26 19:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكدت مديرية زراعة صلاح الدين، الثلاثاء، أن 50 من فلاحي المحافظة يعتمدون في زراعتهم على طرق الري الحديثة. وقال مدير زراعة صلاح الدين عباس طه عباس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الوزارة وفرت المرشات الحديثة للمزارعين وبأقساط تمتد إلى 10 سنوات و50 من فلاحي محافظة صلاح الدين يعتمدون في زراعتهم على طرق الري الحديثة عبر 13 ألف مرشة حديثة في المحافظة. وأضاف عباس، أن محافظة صلاح الدين تعد من المحافظات المتميزة بالزراعة، ولها حساب خاص بالمعادلة في القطاع الزراعي وندعو لتجهيز بقية الفلاحين بالمرشات خاصة من فقدوها بسبب عصابات داعش الإرهابية. وأوضح، أنه تم توجيه الفلاحين بضرورة الاعتماد على طرق الري الحديثة والتقليل من استخدام المياه من أجل التغلب على شحة المياة وتوجيه الفلاحين أيضا باستخدام المرشات المحورية، لافتا، إلى أن الخطة التي تم وضعها تأتي لتطوير القطاع الزراعي والتغلب على شحة المياه في العراق بشكل عام ومحافظة صلاح الدين بشكل خاص. وتابع عباس، أن مديرية الزراعة في صلاح الدين طالبت وزارة الزراعة من خلال اجتماعها مع الوزير والمديرين العامين، بزيادة كمية المرشات المحورية لمحافظة صلاح الدين، كونها محافظة زراعية تمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية والتي تستغل في زراعة المحاصيل الإستراتيجية، منها الحنطة والشعير والذرة الصفراء.