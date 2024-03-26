كربلاء المقدسة.. الجهد الخدمي يطلع على احتياجات المدارس والواقع التربوي

2024-03-26 19:30:01 - المصدر: واع

كربلاء المقدسة - واع - عباس الرحيمي.اطلع فريق الجهد الخدمي الهندسي الحكومي، اليوم الثلاثاء، على احتياجات الواقع التربوي في محافظة كربلاء المقدسة، وأكد تقديم الدعم اللوجستي الكامل لمدارسها.وقال ممثل رئيس فريق الجهد الخدمي والهندسي في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد باقر موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وفدا من الفريق زار مديرية التربية العامة في محافظة كربلاء المقدسة للاطلاع على احتياجات مدارس المحافظة"، لافتا إلى "حاجة مدارس المحافظة الفعلية إلى الرحلات المدرسية والسبورات والمستلزمات الأخرى واستعداد الفريق لتقديم الدعم اللوجستي لتلبيتها".وأضاف، أن "فريق الجهد الخدمي والهندسي التقى مدير عام تربية كربلاء المقدسة واطلع على احتياجات المدارس من هذه المواد"، مشيرا، إلى أنه "تم تجهيز المحافظة في وقت سابق بــ 1000 رحلة مدرسية كدفعة أولى لسد النقص الحاصل في المدارس؛ بسبب تهالك الرحلات القديمة وافتتاح مدارس جديدة في المحافظة".وأكد موسى، أن "من ضمن مهام فريق الجهد الخدمي والهندسي أيضاً الاهتمام بالجانب الصحي والبلديات وموضوع المشاريع المتلكئة في محافظة كربلاء المقدسة لمعالجتها وإيجاد الحلول لها عبر رئيس الفريق الخدمي وأعضائه، وهناك اجتماعات دورية للفريق بهذا الشأن للاطلاع على أهم الاحتياجات".بدوره، قال مدير عام تربية كربلاء المقدسة عباس عودة سلطان لوكالة الأنباء العراقية، إن "زيارة الفريق الخدمي والهندسي لمديرية تربية كربلاء المقدسة تأتي بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء ومتابعته الحثيثة للجانب التربوي"، منبها، أن "الفريق اطلع على الاحتياجات الفعلية لمدارس المحافظة".وأشاد سلطان "بالجهود الكبيرة التي يبذلها فريق الجهد الخدمي والهندسي والذي يعمل بدقة واضحة للاطلاع على الحاجة الفعلية لمديرية تربية كربلاء المقدسة من المستلزمات الضرورية للمدارس بشكل عام، فضلا عن الاطلاع على واقع الأبنية المدرسية وحاجتها للترميم والتأهيل"، مضيفا، أن "محافظة كربلاء المقدسة ذات خصوصية تجعلها مختلفة عن بقية المحافظات؛ بسبب الهجرة الكبيرة لها، والتي ولدت بدورها ضغطاً على مدارس المحافظة، الأمر الذي يستدعي بناء نحو 20 مدرسة جديدة سنويا".