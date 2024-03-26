كاساس "يفجرها" بعد موجة الانتقادات والهجوم على يونس محمود

2024-03-26 19:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قال مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم خيسوس كاساس، يوم الثلاثاء، إنه لا يعترف بالاستقرار، وأن لكل مباراة رجالها، ولايهمني رأي الاذكياء ( متهكماً).

وأضاف كساس في تصريح جانبي لأحد وسائل الإعلام بعد لقاء الاياب مع الفلبين، تابعته وكالة شفق نيوز، ان بعض السذج يقولون بان يونس محمود يتدخل في التشكيلة وللاسف الكثير من الاشخاص في العراق يصدقون هؤلاء السذج، وفق تعبيره.

واوضح، ان اليوم الذي يتدخل فيه شخص باستدعاء لاعب أو بفرض لاعب سيكون هو اليوم الاخير لي في العراق.

وكان يونس محمود قد نفى تدخله بالتاثير على خيسوس كاساس كما أشيع في مواقع كثيرة، مؤكدا أنه لم يتدخل ابدا في دعوة اللاعبين، وان كاساس هو صاحب القرار الأول والأخير بدعوة لاعبي المنتخب، ودعا الإعلام لتوخي الحذر والدقة في نقل الخبر وأخذها من مصادرها، وعدم تصديق بعض المواقع التي ينشر فيها اشخاص عن لساني جزافاً ودون وجه حق تصاريح خاطئة .

كما دعا يونس محمود في تصريحاته، الجهات الاعلامية الرقابية ان تتابع مثل هؤلاء واتخاذ الإجراءات الرادعة المناسبة بحقهم للحد من انتشار هذه المواقع المغرضة .