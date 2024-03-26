على هامش منتدى دولي.. العراق يعلن التوجه لإنشاء مفاعلين نوويين للأبحاث العلمية

2024-03-26 19:36:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، يوم الثلاثاء، عن التوجه نحو إنشاء مفاعلين نوويين للأبحاث العلمية، مؤكداً اهتمام العراق باستخدامات الطاقة النووية السلمية.

وقال العبودي في تصريح لموقع "RT عربية" الروسي، على هامش مشاركته في منتدى "آتوم إكسبو - 2024"، إن "العراق يمتلك إستراتيجية وخطط في مجال الطاقة الذرية، كما لديه برنامج حول المفاعل النووي الصفري، وفي المنتدى استمعنا وأطلعنا على وجهات النظر حول هذا الخصوص، وعقدنا اجتماعات مهمة في روسيا".

وأضاف أن "بغداد مهتمة أيضاً بمشروع مفاعل نووي للأبحاث، والذي سيساعد في المجال الصحي والنظائر المشعة"، مشدداً على أن مشروعي المفاعلين البحثي والصفري قريبين من التطبيق العملي.

وأشار إلى أن العراق يشارك للمرة الأولى في منتدى "آتوم إكسبو - 2024"، مؤكداً أهمية الحدث ودوره في صناعة الطاقة النووية.

بدورها ذكرت وزارة التعليم العالي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العبودي التقى بوزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو على هامش المشاركة في النسخة 13 لمنتدى "Atomexpo" الدولي للطاقة الذرية الذي يقام في مدينة سوتشي الروسية.

ورحب الجانبان بالتنسيق بين البلدين في المجالات العلمية والأكاديمية واتفقا على تجديد اتفاقية التعاون الثنائي، فيما أعرب الطرفان عن أهمية تحديث مسارات التبادل العلمي والثقافي وتمكين جامعات البلدين من البرامج الأكاديمية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد العبودي على ضرورة زيادة عدد المقاعد الدراسية الممنوحة للطلبة العراقيين في تخصصات هندسة الطاقة النووية والفيزياء النووية والإشعاعية، داعياً في الوقت نفسه الطلبة الهنغاريين إلى الدراسة في الجامعات العراقية ضمن برنامج ادرس في العراق.

وأوضح وزير التعليم الإستراتيجية المعتمدة لدى العراق بتطوير المفاعل النووي الصفري ومحطات الطاقة النظيفة وإرساء بيئة تخصصية للأبحاث التعليمية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وانطلقت أمس الاثنين فعاليات المنتدى الدولي الـ13 "آتوم إكسبو - 2024" في إقليم "سيريوس" الفيدرالي بسوتشي جنوب روسيا، وستستمر فعاليات الحدث، المنعقد برعاية شركة "روساتوم"، حتى 26 آذار/ مارس الجاري.

ويجمع الحدث على منصة واحدة مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، وأكبر شركات الصناعات النووية العالمية، وكبار الخبراء في العالم.

ويشارك في نسخة هذا العام أكثر من 45.5 ألف شخص من 75 دولة، والموضوغ الرئيسي للمنتدى هو "الجيل الرابع من تقنيات المفاعلات وريادة روسيا في هذا المجال".