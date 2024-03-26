2024-03-26 19:48:09 - المصدر: منصة إيشان

أعلن الوزير الاسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب “أمل جديد”، الاثنين، استقالته من الحكومة، بعد انقضاء مهلة منحها لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بضمه لمجلس الحرب. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ساعر في تل أبيب، ونقلته هيئة البث الإسرائيلي الرسمية. وقال ساعر: “كان الغرض من دخولي إلى حكومة الطوارئ التعبئة للحرب المهمة في معارك إسرائيل”. وتابع: […]

ظهرت المقالة وزير إسرائيلي يعلن استقالته: لن ننتصر في غزة في ظل قيادة نتنياهو أولاً على Eishan.