2024-03-26 19:48:09 - المصدر: منصة إيشان

ذكرت وسائل إعلام دولية، أن حزب الله أطلق أكثر من 60 صاروخا من داخل لبنان تجاه اهداف إسرائيلية بالجليل والجولان السوري. ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة ترصد إطلاق الصواريخ من قبل المقاومة اللبنانية تجاه أهداف إسرائيلية. من ناحيته أعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم الثلاثاء قصف اهداف اسرائيلية بالجولان السوري المحتل. واشار الحزب خلال […]

ظهرت المقالة الحرب تتصاعد.. حزب الله يقصف الجولان والجليل بـ60 صاروخاً أولاً على Eishan.