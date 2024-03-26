2024-03-26 19:48:09 - المصدر: منصة إيشان

فرضت الولايات المتحدة، اليوم الثلثاء، عقوبات تتعلق بمكافحة الإرهاب على من وصفتهم بوسطاء ماليين وتجاريين للحوثيين في اليمن وفيلق القدس الإيراني وحزب الله. وأعلنت وزارة الخزانة الاميركية، في بيان لها، حصلت عليه منصة “إيشان”، أن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها فرض عقوبات على ستة كيانات، وفرد واحد، وناقلتين متمركزتين أو مسجلتين في ليبيريا […]

ظهرت المقالة “البحر الأحمر” يستعر.. عقوبات أمريكية تستهدف ثلاث حركات في محور المقاومة أولاً على Eishan.