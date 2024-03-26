للحفاظ على التراث.. انطلاق مشروع لترميم قصرين تاريخيين في دهوك (صور)

2024-03-26 20:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الاثار في محافظة دهوك، يوم الثلاثاء، انطلاق مشروع لترميم وصيانة قصرين تاريخيين داخل المحافظة، للحفاظ على تراثهما.

وأكد مدير الاثار في دهوك، بيكس بريفكاني لوكالة، شفق نيوز، أن "الهدف من هذا المشروع هو الحفاظ على تراث المحافظة وزيادة جاذبيتها للسياح".

وفيما يتعلق بتاريخ القصرين، أوضح بريفكاني في تصريحه أن "القصر الاول هو قصر كمبرلاند، والذي يقع وسط المدينة تم بناؤه في عام 1972 على يد المستشرق البريطاني روجر كريغ كمبرلاند الذي كان يستخدمه كمسكن أثناء إقامته في دهوك وتم بعدها تحويله إلى مستشفى لعلاج المرضى والمصابين".

وأضاف "أما القصر الثاني فهو قصر دلبي والذي يقع في قرية دلب التابعة لقضاء سميل شرق دهوك تم تصميمه بطراز فريد وبناؤه بين عامي 1900 و1905 من قبل الحاج محمد سليمان النائب الذي كان من أبرز وجهاء المنطقة وكان يتمتع بعلاقات وثيقة مع ملوك العراق".

وهذا المشروع جاء بتمويل من وزارة السياحة والآثار في حكومة إقليم كردستان وبالتعاون مع منظمة ذي لوتوس فلاور.

ويعتبر المشروع خطوة مهمة نحو الحفاظ على التراث الثقافي لمحافظة دهوك وتعزيز قدرتها على استقطاب السياح مما يسهم في تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي للمنطقة وتعزيز الاقتصاد المحلي.