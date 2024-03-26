2024-03-26 20:18:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم الثلاثاء، أن الكورد لديهم الكثير من الأصدقاء عند الرخاء لكن في الشدة يتخلى الجميع عنهم، معلناً أن مجلس وزراء الإقليم سيتخذ غداً قراراً مهماً، فيما رأى أن ما يجري في الإقليم هو صراع بين تيارين، أحدهما يريد الحفاظ على كيان كوردستان، والآخر يرى أن صرف رواتب الموظفين هو الأهم.

وقال بارزاني في كلمة خلال مشاركته بمأدبة إفطار في أربيل، حضرتها وكالة شفق نيوز" أشكر كثيراً مواطني إقليم كوردستان على تحملهم وصبرهم وثقتهم ودعمهم لحكومتهم، فقد واجهوا ظروفاً صعبة لاسيما فيما يتعلق بعدم إرسال رواتب الموظفين وموازنة الإقليم، ما تسب بزيادة المشاكل الاقتصادية، لكن بالرغم من ذلك فغن صمود الشعب الكوردستاني جعلنا نواصل تقديم الخدمة".

وأضاف "أود أن أؤكد لكم أننا سنبذل ما بوسعنا لحل هذه المشاكل ونتوصل إلى نتيجة تصب في صالح شعب كوردستان وعموم العراق دون التخلي عن أي من حقوقنا الدستورية".

وتابع "أود التحدث عن أسباب الوضع الحالي، ولا أخفيكم أن هناك مؤامرات تحاك منذ فترة طويلة لإلغاء كيان إقليم كوردستان أو إضعافه وقد تم تنفيذ هذه المؤامرة بطرق متنوعة، ومع الأسف تمت مساندة هذا التوجه الشوفيني من أطراف داخل الإقليم لفتح الطريق أمام تقويض كيان ومنجزات كوردستان".

وأردف بارزاني "إذا عدنا إلى التاريخ سنعرف أن تأسيس إقليم كوردستان لم يكن بصدقة من أحد بل كان بدماء الشهداء ونضال شعبنا وكلكم شاركتهم في صناعة هذه التجربة".

وشدد "لدينا دستور وفيه حقوق وواجبات لإقليم كوردستان ولم نقصر في أداء واجباتنا وعملنا وأديناها بشكل كامل لكن مع الأسف انتهكت الكثير من حقوقنا وبل أن هناك محاولات لانتهاك حتى حقوقنا الدستورية".

ورأى بارزاني أن "هناك تيارين في الإقليم، التيار الصامد والحامي لمنجزات كوردستان واحترام دماء الشهداء ونضال هذا الشعب المظلوم، وتيار آخر يعتقد أن كل هذه المنجزات لا قيمة لها ولتذهب مقابل الحصول على الطعام والرواتب وعندها ستُحل مشاكل الإقليم، وأنا أعتقد أن معظم شعب كوردستان ليس مع هذا التيار".

ووجه رئيس حكومة الإقليم "دعوة أخوية إلى جميع الأطراف السياسية لترك المصالح الحزبية والشخصية، ومغادرة الاعتقاد بأن استفادة جهة على حساب أخرى يعتبر إنجازاً، يمكن أن يكون لدينا منجز عندما نخدم شعب كوردستان دون تمييز ويمكن أن نحمي الحقوق الدستورية لشعب كوردستان ونحمي الأخوة بين جميع المكونات والطوائف في العراق".

وأكد بارزاني "هناك جهات نحاول التفاهم معها للوصول إلى نتيجة تصب في مصلحة الجميع، فالعراق بلد غني لكن لم تتم إدارة هذه الثروات بشكل جيد مع الأسف وإلا كنا سنصبح من أفضل الدول على مستوى الشرق الأوسط، ويمكننا أن نحقق ذلك الآن أيضاً من خلال الاستمرار بتقبل الآخر والاحترام المتبادل".

وشدد على أن "نوايانا في إقليم كوردستان هي أن نتمكن من العيش بسلام مع جميع إخواننا وأخواتنا في العراق وأن يتم احترام حقوق كل المكونات لنبني بلداً مزدهراً ومتطوراً، وأدعو مرة أخرى أن تكون وحدة صفنا على أساس المصلحة العليا لشعب كوردستان وأن نفكر معاً في استحصال حقوق هذا الشعب".

وأوضح "مشكلتنا ليست فقط بالراتب بل لدينا مشكلة القومية والهوية والأرض ويجب استحصال جميع هذه الحقوق، وأؤكد أننا سنكون في خدمتكم ولن نتخلى بأي شكل عن أي حق من حقوقنا وسنستمر في حل المشاكل والأزمات الراهنة".

وختم بارزاني بالقول "نحن دائماً لدينا الكثير من الأصدقاء عند الرخاء لكن في الصعاب والمصائب نرى أنفسنا وحيدين، وشعب كوردستان فقط معنا، وهذا بالنسبة لنا أكبر من أي دعم أو قوة، وإذا كان الله والشعب معنا فلا يهمنا أحد، لذا في كل القرارات الصعبة التي اتخذناها كان معنا القليل من الرجال، ويوم غد لدينا اجتماع مجلس الوزراء وسنصدر قراراً وأنا متأكد من أن الجميع سيصبح شريكاً في هذا القرار لأنه سيكون قرار لمصلحة هذا الشعب".