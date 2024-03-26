كردستان "حائرة".. الترفيعات مع الرواتب ستتجاوز التريليون وأموالها "لا تكفي"

2024-03-26 20:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو برلمان إقليم كردستان سابقًا جهاد حسن، اليوم الثلاثاء (26 آذار 2024)، أن ميزانية رواتب موظفي كردستان مع البيشمركة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية تبلغ حوالي 930 مليار دينار.

وقال حسن لـ"بغداد اليوم" إنه "مع مطالبات الكوادر التربوية بإقرار قانون الترفيعات والعلاوات فأن قيمة الرواتب ستتجاوز الترليون دينار، فقط رواتب تدفع كل شهر في اقليم كردستان".

وأضاف أن "إقليم كردستان لا يمتلك أي عائدات مالية سوى 320 مليار دينار أو أقل من عائدات المنافذ الحدودية، نتيجة توقف صادرات النفط".

وأشار حسن إلى، أن "مبالغ الضرائب من فواتير الكهرباء والماء والمرور والصحة وغيرها، لا تدفع بشكل منتظم، وأغلب المواطنين يمتنعون عن دفعها بشكل شهري، وبالتالي فأن عدم إرسال بغداد لرواتب الموظفين، جعلنا نعتمد على الإيرادات الداخلية لسد ما يتبقى من المبالغ ودفع الرواتب، وهذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على تقديم الخدمات للمواطنين ونوعية المشاريع".

وتقدر مصادر في حكومة إقليم كردستان مليون و251 الفا من متقاضي الرواتب، بينهم 751805 من الموظفين المدنيين والعسكريين، وتقول حكومة كردستان إنها بحاجة إلى أكثر من 940 مليار دينار شهرياً لتغطية الرواتب.