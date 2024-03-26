أوبك+ لن تغير سياسة الإنتاج قبل اجتماع حزيران

2024-03-26 20:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أفادت ثلاثة مصادر في أوبك، الثلاثاء، أنه من غير المرجح أن تجري أوبك أي تغييرات في سياسة إنتاج النفط قبل اجتماع كل وزرائها المعنيين في حزيران، وفقاً لرويترز. ومن المقرر عقد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة الأسبوع المقبل لكن لا توصيات تتعلق بالسياسة متوقعة خلال هذا الاجتماع. وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم أوبك، اجتماعاً لهذه اللجنة عبر الإنترنت في الثالث من نيسان لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث علنا، إنها لا تتوقع اتخاذ إجراء قبل حزيران، وقد يكون اجتماع نيسان سريعاً ومباشراً. وبالفعل اتفق أعضاء أوبك بقيادة السعودية وروسيا في أوائل هذا الشهر على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يومياً حتى نهاية الربع الثاني بهدف دعم السوق. وأسعار النفط العالمية مرتفعة حتى الآن هذا العام، وظل خام برنت يوم الثلاثاء فوق 86 دولاراً ارتفاعاً من مستويات متدنية تزيد قليلا على 70 دولاراً أواخر العام الماضي. ويرجع التعافي خلال العام الحالي إلى مخاوف السوق من انقطاع الإمدادات بسبب الحرب في الشرق الأوسط والهجمات على مرافق البنية التحتية للطاقة في روسيا، غير أن عدم اليقين الاقتصادي وزيادة الإمدادات من خارج أوبك حدت المكاسب. ومن المقرر عندما تنتهي القيود الطوعية في نهاية يونيو حزيران أن ينخفض إجمالي تخفيضات أوبك إلى 3.66 مليون برميل يومياً، وهو ما اتُفق عليه في قرارات سابقة بدءاً من عام 2022. وتنعقد اجتماعات لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بمشاركة دول أوبك الكبرى مثل السعودية وروسيا والإمارات. وتجتمع اللجنة عادة كل شهرين ويمكنها تقديم توصيات لتعديل سياسة الإنتاج والتي يمكن لاحقاً مناقشتها والتصديق عليها في اجتماع وزاري كامل يضم جميع الأعضاء.