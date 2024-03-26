الصناعة تعلن تطوير خطوط إنتاج معامل الأسمنت في نينوى

2024-03-26 20:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، تطوير خطوط الإنتاج لمعامل الأسمنت في بادوش وسنجار بمحافظة نينوى طبقا للمواصفات القياسية العراقية والأوروبية. وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ضحى الجبوري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الصناعة والمعادن خالد بتال نجم بتلبية حاجات مشاريع البناء التي تشهدها البلاد وتحسين الأثر البيئي لمعامل الاسمنت؛ باشر معمل اسمنت بادوش التابع للشركة العامة للأسمنت العراقية بتحويل منظومته التشغيلية الى استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من النفط الاسود وتحقيق قفزة نوعية في الإنتاج والتسويق خلال هذا العام. وأضافت، أن معمل أسمنت بادوش يعد من المعامل المهمة والمتطورة في محافظة نينوى، ويواصل عمله لرفد المواطنين والمشاريع في المحافظة بالأسمنت البورتلاندي، لافتة الى أن المعمل شهد عمليات تطوير واسعة بجهود عراقية خالصة وأولها هو تحويل المنظومة من النفط الاسود الى الغاز ، موضحة ان المنظومة اسهمت في تقليل كلف الإنتاج وتقليل الانبعاثات الكربونية. وأشارت الى، أن كوادر المعمل عملت الى تحويل منظومات السيطرة المركزية على طواحين المواد وطواحين الاسمنت والفرن والخدمات الى منظومات الكترونية مبرمجة plc وايضا عملت الكوادر على الاهتمام بالنوعية وضمان الجودة الفائقة التي تعتبر هي المقياس الحقيقي للإنتاج، مستدركة بالقول: إن المعمل تجاوز الطاقة التصميمية بالإنتاج الى أكثر من 3 الاف و200 طن يوميا يسوق الى المواطنين والمشارع المهمة في المحافظة . وبشأن معمل أسمنت سنجار أوضحت الجبوري ان المعمل توقف عن العمل لسنوات بسبب أحداث عصابات داعش الإرهابية وما خلفته من دمار وضرر كبير جدا ، لافتة الى ان وزير الصناعة وجه بضرورة اعادة العمل في المعمل وبدأت المباشرة بذلك منذ العام الماضي. وأكدت أن المعمل عاد بالشراكة مع القطاع الخاص ووفر العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة ويعد من التجارب الناجحة للشركة في الشراكة مع القطاع الخاص، وساهم في تشغيل أيدي عاملة من مدن سنجار وتلعفر، موضحة أن المعمل ينتج الأسمنت البوتلاندي العادي من الدرجة الاولى ويمتاز بالقوة والمتانة والنوعية الفاخرة ومطابقته للمواصفة القياسية العراقية والأوربية، وأيضا يخضع الأسمنت المنتج في هذا المعمل الى فحوصات في مختبرات المعمل وفي المختبر المركزي في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. ولفتت إلى أن عمليات التأهيل شملت المكائن والخطوط الإنتاجية والطواحين والأفران والمحطة الكهربائية بالإضافة الى تنفيذ وإنشاء مباني جديدة محل المهدمة بشكل كامل بسبب الأحداث وتم تدوير عجلة الإنتاج في المعمل وبطاقة إنتاجية عالية.