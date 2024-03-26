العراق وبريطانيا يوقعان أول اتفاقية في مجال سوق الأوراق المالية

2024-03-26 20:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيأة الأوراق المالية، الثلاثاء، عن توقيع اتفاقية تعاون مشترك مع معهد تشارترد البريطاني للأوراق المالية. وقال رئيس الهيأة فيصل الهيمص، في بيان اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن الاتفاقية تعمل عليها هيأة الأوراق المالية منذ سنة تقريبا، وان توقيع اتفاقية بالتعاون بين هيأة الأوراق المالية والمعهد الملكي البريطاني في ترخيص أسواق المال هي شهادة مهنية عالية ومعترف بها في جميع دول العالم. ولفت الهيمص، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في عمل الوسطاء بسوق الأوراق المالية من حيث تحريك المالي لأداء الشركات وقدرتهم على اضافة مهارة جديدة وليس في سوق العراق الأوراق المالية انما في الأسواق الأخرى سواء الاقليمية والعالمية. وأضاف أن مواد الاتفاقية تتضمن إمكانية تنظيم دورات تدريبية للكوادر العراقية للاستفادة من تجارب الأسواق المالية في دول العالم، وتطوير الإطار المهني بفرض مؤهلات معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار على المعاهد المحلية العراقية المختصة في مجال الأوراق المالية.