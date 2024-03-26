لجنة نيابية: تغيير ملحوظ بسعر الصرف في الأسواق المحلية

2024-03-26 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكدت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الثلاثاء، تحقيق نتائج إيجابية بسعر الصرف في الأسواق المحلية خلال الأشهر الأخيرة.وذكر رئيس اللجنة حسن قاسم الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "هناك تغييراً ملحوظاً بسعر الصرف في الأسواق المحلية خلال الأشهر الأخيرة التي مضت، حيث حققت نتائج إيجابية جداً بصورة عامة في جميع المفاصل التجارية والاقتصادية".وأضاف الخفاجي، أن "ذلك يعود إلى التعاون الكبير من قبل الحكومة في دعم القطاع الخاص وجميع القطاعات الاستثمارية والعقارية والاقتصادية".وأعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في وقت سابق، تراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطها، وفيما أشار الى أن ذلك يعد نجاحاً ملموساً على تماسك السياسة الاقتصادية للبلاد بأوجهها الثلاثة: المالية والنقدية والتجارية، وأكد أن حالة تفوق السوق الرسمية للصرف في تمويل التجارة الخارجية للعراق سببت بتراجع آثار السوق الموازية وانحسار نشاطاتها غير القانونية.