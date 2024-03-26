المالكي يؤكد للسفير التركي ضرورة التنسيق في ملف المياه

2024-03-26 20:36:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم الثلاثاء، للسفير التركي لدى العراق، ضرورة التنسيق في ملف المياه وبما يضمن حصة عادلة تلبي احتياجاته.

وذكر المكتب الاعلامي للمالكي ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الاخير استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا لدى العراق على رضا كونا، وجرى جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكد رئيس ائتلاف دولة القانون "أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات سيما الأمنية والاقتصادية والتجارية، وضرورة التنسيق في ملف المياه وبما يضمن حصة عادلة للعراق تلبي احتياجاته".

واشاد المالكي "بالتقدم الحاصل بين البلدين في المجال الأمني والاتفاق حوّل مواجهة المنظمات الإرهابية من أجل دعم الاستقرار في كلا البلدين".

من جانبه، أكد السفير علي رضا كوناي، "دعم بلاده لأمن واستقرار العراق"، مؤكدا ان "زيارة الرئيس التركي المرتقبة للعراق تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين".