2024-03-26 20:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بقضاء الحويجة في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، باعتقال سائق "ستوتة" أقدم على دهس شاب وسط القضاء وفر الى جهة مجهولة قبل أسبوع جنوب غربي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "سائق دراجة نارية نوع (ستوتة) أقدم قبل اسبوع، على دهس شاب وسط قضاء الحويجة، (55 كم جنوب غربي كركوك)، وفر إلى جهة مجهولة"، موضحا أنه "بعد مراقبة الكاميرات ومتابعة مواقع تحرك الستوتة، تم التوصل الى موقعه".

وأكد أن"عملية المتابعة وتجميع صور الكاميرات اوصلت القوات الامنية اليه، وتم اعتقاله مع دراجته وهو قيد الاحتجاز والتحقيق".