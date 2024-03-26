2024-03-26 20:48:08 - المصدر: منصة إيشان

استهدفت ضربات إسرائيلية اليوم الثلاثاء منطقة الهرمل التي تعدّ معقلاً لحزب الله في شمال شرق لبنان على بعد حوالى 130 كيلومتراً من الحدود الجنوبية مع إسرائيل، على ما أفاد الإعلام الرسمي في بيروت ومصدر أمني. وتُعدّ هذه الغارات أول ضربات تستهدف منطقة الهرمل في سهل البقاع وأكثرها عمقاً في الأراضي اللبنانية منذ بدء تبادل القصف […]

ظهرت المقالة للمرة الأولى.. غارات إسرائيلية على البقاع الغربي للبنان أولاً على Eishan.