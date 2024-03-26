السيد الحكيم: الجهد الخدمي لحكومة السوداني يحظى برضا شعبي غير مسبوق

2024-03-26 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، أن الجهد الخدمي لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يحظى برضا شعبي غير مسبوق، فيما أشاد بدور الأردن في إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "في إطار جولتنا الإقليمية، التقينا ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني، وتبادلنا التهاني بحلول شهر رمضان المبارك كما سيطرت تطورات العلاقات الثنائية بين بغداد وعمان والأزمة في غزة على مجمل محاور الحديث".وأضاف، أننا "أشدنا بالدور الذي لعبته الأردن الشقيقة في إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني رغم الحصار المطبق الذي يفرضه الاحتلال الصهيوني على القطاع، ودعونا لتطبيق قرار مجلس الأمن بإيقاف الحرب على غزة، وأكدنا وإياه على أهمية احترام الشرعية الدولية ومؤسساتها، وحمّلنا المجتمع الدولي مسؤولية الضغط لتطبيق القرار".وتابع السيد الحكيم أننا "بحثنا أيضا العلاقات البينية بين العراق والأردن، وأكدنا أهمية تطويرها على الأصعدة كافة، وبيّنا أن الاستقرار الذي يشهده العراق ينعكس إيجابا على استقرار المنطقة فيما تتضرر المنطقة من أي ارتباك في الساحة العراقية على المستوى الأمني والسياسي وهذا ما أثبتته التجارب".وذكر أننا "بيّنا أيضا طبيعة الجهد الخدمي الذي تقدمه الحكومة العراقية بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وأشرنا إلى أن الفترة الحالية تشهد رضا شعبيا غير مسبوق منذ عقدين من الزمن، وبدأت الناس تتلمس أثر المشاريع والاستقرار على حياتها اليومية".وأضاف السيد الحكيم، أننا "أكدنا أهمية إنهاء مهام التحالف الدولي والانتقال إلى علاقات بينية مع بعض دوله أساسها المصالح المشتركة واحترام سيادة البلاد"، متابعاً بأننا "ناقشنا أيضا قضايا المناخ وتحدياته، ودعونا لمنظومة إقليمية لمواجهة هذا التحدي مهمتها تبادل الخبرات والاستشارات ووضع الحلول والمعالجات".ونوه بأنه "في ملف التحديات الاجتماعية، أكدنا أن المخدرات آفة تستهدف شبابنا وأجيالنا القادمة، مما يتطلب بناء منظومة أمنية إقليمية لمواجهة هذا التحدي والحد من عمليات المتاجرة والتسلل بالإضافة إلى تبادل المعلومات حول كيفية معالجة المتعاطين وإعادة اندماجهم اجتماعيا".