المالكي يؤكد للسفير التركي ضرورة التنسيق بملف المياه لضمان حصة عادلة للعراق

2024-03-26 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، ضرورة التنسيق بملف المياه لضمان حصة عادلة للعراق.وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية تركيا لدى العراق على رضا كوناي"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات كافة ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".وأكد المالكي "أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات سيما الأمنية والاقتصادية والتجارية، وضرورة التنسيق في ملف المياه وبما يضمن حصة عادلة للعراق تلبي احتياجاته"، مشيدا "بالتقدم الحاصل بين البلدين في المجال الأمني والاتفاق حوّل مواجهة المنظمات الإرهابية من أجل دعم الاستقرار في كلا البلدين".من جانبه، أكد السفير علي رضا كوناي، "دعم بلاده لأمن واستقرار العراق"، مشيرا إلى ان "زيارة الرئيس التركي المرتقبة للعراق تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين".